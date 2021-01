Le procès de Trump aura lieu en février

Le procès en destitution de Donald Trump commencera la deuxième semaine de février au Sénat, après la transmission à la chambre haute de l’acte de mise en accusation de l’ancien président en début de semaine prochaine, ont annoncé vendredi les leaders démocrates au Congrès.

Ce délai de deux semaines entre la remise de l’acte d’accusation et le début des débats permettra que le procès ne monopolise pas les sessions à la chambre haute pour le début du mandat de Joe Biden. Le Sénat pourra ainsi notamment confirmer les membres de son gouvernement.

«Une fois les dossiers rédigés, l’exposé par les parties commencera la semaine du 8 février», a déclaré vendredi soir Chuck Schumer, le chef démocrate du Sénat, où Donald Trump doit être jugé pour «incitation à l’insurrection». Chuck Schumer avait auparavant précisé devant ses collègues que l’acte d’accusation «serait transmis au Sénat lundi».

The insurrection at the Capitol incited by Donald J. Trump was a day none of us will ever forget.



There must be truth and accountability.



The House Managers will come to the Senate to read the Article of Impeachment on Monday.



Here’s how the trial will proceed: pic.twitter.com/JjEfprzQly