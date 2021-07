Sa famille tuée, elle réussit à sauver son petit frère

Deux Américains de 29 et 35 ans et leur fille de 6 ans ont trouvé la mort dans une fusillade survenue mercredi à Houston, au Texas. Les deux autres enfants de la famille qui étaient présents ce soir-là ont survécu, grâce au courage et à l’intelligence de l’aînée. Selon ABC 13, la fillette de 10 ans a fait semblant d’être morte jusqu’à ce que le tireur quitte les lieux. Elle a ensuite attrapé son petit frère âgé d’un an et a fermé la porte à clé avant d’alerter sa grand-maman via FaceTime. Touchée à un bras, l’écolière a été hospitalisée d’urgence. Son état est stable.

«Je veux juste que tout le monde sache que mon bébé est une héroïne. Je n’arrive toujours pas à le croire», confie Manda Lagway, la grand-mère de l’enfant. Selon le témoignage de la jeune fille rapporté par Click2Houston, quelqu’un est venu toquer à la porte mercredi soir. Quand son père a ouvert, un individu masqué et armé est entré dans l’appartement. L’homme aurait ensuite aligné les membres de la famille sur un canapé et les aurait exécutés les uns après les autres. C’est à ce moment-là que l’écolière a eu la présence d’esprit de faire la morte.

Pour l’heure, les circonstances du drame restent floues. Un individu a été arrêté et la police est à la recherche d’un deuxième suspect. Un appel à témoins a par ailleurs été diffusé et une récompense promise à quiconque aurait des informations. Le couple tué avait également un fils de 8 ans, qui n’était pas présent lors de la fusillade. «Je ne sais vraiment pas qui voulait leur faire du mal, parce que c’étaient des gens bien», conclut Manda Lagway.

(L'essentiel/joc)