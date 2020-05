Il regarde naitre sa fille depuis son lit d’hôpital

Roxanne McCabe était enceinte de 38 semaines quand son mari Milo a été testé positif au Covid-19. «Avez-vous déjà eu le sentiment que votre estomac remontait dans votre gorge? C’est ce que j’ai ressenti», raconte l’Américain à People. Son état de santé ayant rapidement décliné, le futur papa a été hospitalisé à Baldwin Park (Californie).

Pour Roxanne, l’angoisse était à son paroxysme. «Je ne savais pas s’il allait rentrer à la maison ou si j’allais me retrouver seule avec un nouveau-né. C’était très traumatisant pour nous deux», confie la jeune femme. Sur son lit d’hôpital, Milo avait l’impression de se noyer dans son propre corps et les médecins ont hésité à l’intuber. «Sachant qu’il était jeune et que son premier enfant allait arriver, nous étions tous très inquiets pour lui», explique le Dr Kim Man.

Fort heureusement, l’état de santé de Milo a commencé à s’améliorer, mais pas assez rapidement. Car entre-temps, le travail de Roxanne avait commencé dans un autre secteur de l’hôpital. Le futur papa étant peut-être encore contagieux, il n’a pas pu être auprès d’elle lors de l’accouchement. C’est donc via une application de visioconférence que le jeune homme a assisté à la naissance de sa fille Emberly, le 20 avril.

Quelques jours plus tard, Milo a reçu le feu vert pour rencontrer son enfant. «J’étais incapable de détacher mon regard d’elle», se souvient le jeune homme, qui a «fêté» ses 29 ans à l’hôpital. De retour à la maison, l’heureux trio garde un souvenir doux-amer de cette période bouleversante: «Nous ne pensions pas être touchés aussi durement. Nous sommes jeunes et en bonne santé», conclut Roxanne.

(L'essentiel/joc)