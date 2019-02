Juan Guaido et ses alliés vont agir contre Maduro

L'opposant vénézuélien Juan Guaido se réunit lundi à Bogota avec ses alliés du Groupe de Lima, ainsi que le vice-président des États-Unis Mike Pence, afin de définir des mesures pour contraindre Nicolas Maduro à quitter le pouvoir. Juan Guaido, qu'une cinquantaine de pays ont reconnu comme président intérimaire, a appelé à «envisager toutes les éventualités» contre Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013 et dont ses adversaires jugent la réélection frauduleuse.

Les États-Unis ont déjà haussé le ton. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui n'a pas exclu l'usage de la force, a qualifié dimanche le dirigeant chaviste de «pire du pire des tyrans» et s'est dit «certain que, grâce aux Vénézuéliens, les jours de Maduro sont comptés». «La réunion a comme objectif d'adopter une déclaration qui contribuera à continuer de créer les conditions pour qu'il y ait liberté et démocratie au Venezuela», a annoncé la présidence colombienne dimanche soir. Le Groupe de Lima, composé de 14 pays latino-américaines et du Canada, a été créé en 2017 pour promouvoir une issue à la crise dans laquelle s'enfonce l'ancienne puissance pétrolière vénézuélienne.

Lundi, le président auto-proclamé et chef du parlement vénézuélien y fera officiellement son entrée. «Le gouvernement légitime du Venezuela s'intègre formellement au Groupe de Lima», a déclaré le président colombien Ivan Duque. Selon le député Julio Borges, le président auto-proclamé «sollicitera un renforcement des pressions diplomatiques et l'usage de la force contre Maduro». Bravant une interdiction judiciaire de sortie du Venezuela, l'opposant à Nicolas Maduro s'était rendu vendredi à Cucuta, en Colombie, pour donner le lendemain le coup d'envoi à l'entrée au Venezuela de tonnes d'aliments et de médicaments, envoyés essentiellement des États-Unis à sa demande.

(L'essentiel/afp)