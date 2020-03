Au moins 24 policiers et soldats tués en Afghanistan

«À 3h du matin (jeudi à 23h30 au Luxembourg), 24 membres de la police et de l'armée afghanes sont morts lorsque six infiltrés dans la police ont tiré sur eux alors qu'ils dormaient près de Qalat», la capitale de la province de Zaboul, a déclaré son gouverneur, Rahmatullah Yarmal. Le chef du conseil provincial, Ata Jan Haq Bayan, a confirmé ce bilan, ajoutant que les assaillants, qui ont ensuite volé trois véhicules et de l'armement, avaient «des contacts» parmi les talibans.

Quatre membres des forces de sécurité sont également portés disparus, a-t-il poursuivi. Les talibans, contactés par l'AFP, n'ont pas fait de commentaire. Cette attaque est l'une des plus sanglantes depuis que les États-Unis et les rebelles talibans ont signé le 29 février, à Doha, un accord sur le retrait des forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois, en échange de garanties des insurgés.

«Une position de "défense active"»

Elle intervient au lendemain d'un appel à un cessez-le-feu par le gouvernement de Kaboul, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, dont on craint qu'il fasse des ravages dans ce pays au système de santé en lambeaux, après 40 ans de guerre.

Le ministre afghan de la Défense, Assadullah Khalid, qui avait fait cette proposition, avait également annoncé que les forces de sécurité afghanes, qui ont suspendu leurs opérations contre les insurgés, étaient désormais autorisées à agir préventivement en cas d'attaque en préparation contre elles. «Nous ordonnons à toutes les forces de passer d'une position défensive à une position de "défense active"», avait-il déclaré, précisant que «dès que l'ennemi prévoit de nous cibler, nous aurons le droit de nous défendre».

Le gouvernement afghan et les talibans ne parviennent pas à s'entendre sur la libération de 5 000 prisonniers insurgés, un point important de l'accord de Doha, non ratifié par Kaboul. Cette mesure est qualifié de pré-requis par les talibans pour que puisse démarrer un dialogue avec les autorités afghanes sur le futur du pays auxquels ils se sont également engagés à participer dans le texte signé au Qatar.

(L'essentiel/afp)