Privée de vol, elle s’enfuit sur sa valise motorisée

Il s’en passe des choses, dans les couloirs des aéroports du monde entier! La prime de l’originalité revient cependant à cet incident survenu en avril 2021 à Orlando (Floride). Chelsea, une passagère originaire du New Jersey, s’apprêtait à embarquer pour rentrer chez elle quand le personnel au sol a constaté qu’elle n’était pas dans son état normal. Les employés de la compagnie aérienne ne l’ont donc pas laissée embarquer et lui ont remboursé son billet. Ce geste n’a pas calmé l’Américaine de 32 ans, qui a tenu tête au personnel en insultant copieusement l’une des hôtesses, raconte WFLA.

Quand un policier est intervenu pour calmer le jeu, Chelsea «est partie en chevauchant son bagage motorisé, hurlant des insanités», explique le rapport de police. Des images tirées de la caméra corporelle du policier et diffusées la semaine dernière montrent l’étrange course poursuite qui s’est alors déclenchée entre l’officier à vélo et la passagère sur sa valise motorisée. L’agent a finalement retrouvé Chelsea, qui avait pris un tram en direction de la porte principale. Il a tenté à plusieurs reprises de la faire quitter calmement l’aéroport, mais la trentenaire lui a craché sur la chaussure.

Après son arrestation, la passagère a craché au visage d’un autre policier. Une fois assise dans la voiture de patrouille, elle «a craché partout à l’intérieur de la voiture de patrouille, a uriné et déféqué à l’intérieur du véhicule, a retourné ses menottes à l’avant et a déchiré la garniture de toit de la voiture», explique le rapport. Le montant des dégâts est estimé à 1 200 dollars. Chelsea a été mise en examen pour comportement désordonné, résistance à un agent, agression sur un agent et méfait criminel de plus de 1 000 dollars notamment.

(L'essentiel/joc)