Une nouvelle pub pour Volkswagen fait polémique

Le géant allemand de l'automobile, Volkswagen, a présenté ses excuses après la diffusion d'un spot publicitaire pour sa nouvelle Golf qui a suscité une vague de critiques d'internautes le jugeant raciste. La vidéo de 10 secondes, apparue mardi sur le compte Instagram du constructeur, montre un homme de couleur portant un costume, saisi par une main blanche en gros plan qui le renvoie d'une pichenette vers l'intérieur d'un établissement dénommé «le petit colon». Le tout pour l'éloigner d'une Golf jaune garée devant l'entrée.

Retiré entre-temps d'Instagram, le clip circulait toujours sur Twitter mercredi. «Pas de doute: la vidéo est une erreur» et elle est «de mauvais goût», a réagi l'entreprise de Wolfsbourg mercredi, dans un communiqué transmis à l'AFP. Le groupe dit comprendre les réactions irritées de nombreuses personnes ayant visionné le clip et ajoute qu'il va «élucider ce qui a pu se passer» et «en tirer des conséquences.»

«Surprise et choquée»

À la fin du clip apparaît une séquence de lettres dont l'ordre suggère le mot «nègre». «Le contexte de l'histoire de notre propre entreprise» fait que «Volkswagen se positionne contre toutes les formes de racisme, de xénophobie et de discrimination», a expliqué le groupe, qui a également présenté ses excuses sur Instagram.

Volkswagen a été, dans les années 1930, le constructeur fétiche du régime nazi en Allemagne. La marque («voiture du peuple») fut créée en 1937 par Ferdinand Porsche, à l'initiative du Front allemand du travail dirigé par Adolf Hitler. L'entreprise s'est dit «surprise» et «choquée» que cette campagne «puisse être si mal comprise.» Ce n'est «pas notre impression qui doit être corrigée, mais votre coopération avec les racistes», a rétorqué un utilisateur de Twitter.

(L'essentiel/afp)