Menacé, le Premier ministre déploie l'armée

Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a ordonné samedi le déploiement de l'armée dans les rues du petit royaume, nouvel épisode de la grave crise qui l'oppose à ses adversaires politiques depuis sa mise en cause dans le meurtre de son ex-femme. Lors d'un discours surprise à la radio et à la télévision nationales, M. Thabane a annoncé l'intervention des militaires afin de «rétablir la paix et l'ordre».

«Nous sommes surpris que certaines personnes et institutions (...) s'en prennent aux principes et à l'autorité qui assurent la stabilité et la démocratie dans le pays», a-t-il déclaré. «Nous avons donc déployé l'armée pour reprendre le contrôle de la situation et prendre les mesures nécessaires contre ses éléments». Des soldats armés et équipes de casques et de gilets pare-balles patrouillaient samedi matin à pied ou à bord de véhicules blindés dans les rues de la capitale Maseru.

Le chef de la police et ses deux adjoints ont été arrêtés par l'armée, a indiqué sous couvert d'anonymat à l'AFP une source officielle. Aucun ministre, responsable du parti au pouvoir ou de l'opposition n'a pu être joint immédiatement.

(L'essentiel/afp)