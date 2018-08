Accro à son smartphone alors que sa fille se noie

Une petite fille d'un an se trouve depuis le 31 juillet entre la vie et la mort. L'enfant s'est noyée dans une petite piscine de Fujian (sud-est) lors de sa fête d'anniversaire, alors que sa mère se trouvait au bord du bassin. Des images de vidéosurveillance montrent la jeune femme jouer brièvement avec un petit garçon avant de passer à autre chose et de prendre son téléphone. En arrière-plan, la bouée de la petite Xiao Ai se retourne et l'enfant se retrouve coincée sous l'eau.

Le garçonnet tente tant bien que mal de venir en aide au bébé, essayant même de replacer la bouée au-dessus d'elle. Impuissant, il s'emploie ensuite à attirer l'attention de la jeune femme, mais celle-ci, absorbée par son smartphone, l'ignore. Ce n'est que plusieurs longues secondes plus tard que la Chinoise se rend compte que son bébé n'est plus dans sa bouée. Sortie de l'eau après environ 90 secondes, l'enfant ne respire plus et sa peau a viré au violet.

Le cœur de Xiao Ai ne battait plus à son arrivée à l'hôpital, rapporte NTDTV. Les médecins sont parvenus à le faire repartir, mais le bébé n'arrive pas à respirer par elle-même. Elle se trouve toujours aux soins intensifs, plongée dans le coma. «Je n'ai pas fait attention pendant une minute ou deux, et elle a dû tomber de sa bouée après avoir perdu l'équilibre», a témoigné la mère de l'enfant. Le responsable de la piscine a expliqué que ses employés étaient en train de recevoir une livraison à l'extérieur quand le drame est arrivé. Il a proposé de participer aux frais médicaux de la victime.

La mère de Xiao Ai a un autre enfant, qui n'est pas celui apparaissant sur la vidéo, précise le Sun. On ignore si des poursuites ont été engagées contre elle.

(L'essentiel/joc)