Un oiseau serait à l’origine du crash mortel

Un oiseau a peut-être causé l’accident mortel d’un avion de la patrouille acrobatique de l’armée de l’air canadienne, il y a deux semaines, a indiqué lundi le ministère de la défense. Une vidéo montre un oiseau près de l’entrée d’air d’un moteur pendant le décollage. L’avion de la patrouille des Snowbirds s’était écrasé le 17 mai peu après son décollage de l’aéroport de Kamloops, en Colombie-Britannique, en compagnie d’un autre appareil. Les deux occupants de l’avion avaient pu s’éjecter avant que l’avion ne s’écrase, mais l’un d’eux, la capitaine Jennifer Casey, 35 ans, a succombé à ses blessures.

Le rapport de l’autorité responsable de l’enquête au ministère de la défense indique que l’avion CT-114 a pris de l’altitude, puis a quitté la formation et amorcé un virage à gauche avant de faire une vrille en piqué. «L’enquête se concentre sur les facteurs environnementaux ainsi que sur la performance du système d’évacuation», indique le ministère dans un communiqué.

«La partie la plus difficile de l’enquête commence lorsque nous creusons davantage pour comprendre comment et pourquoi c’est arrivé», a dit le directeur de la sécurité des vols et de l’autorité des enquêtes au ministère de la défense. La patrouille des Snowbirds achevait en Colombie-Britannique une tournée d’est en ouest, destinée à remonter le moral des Canadiens pendant la pandémie due au nouveau coronavirus. La flotte d’avions CT-114 Tutor a suspendu temporairement ses vols depuis l’accident.

(L'essentiel/afp)