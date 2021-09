Sept morts dans les inondations à New York

Des pluies torrentielles et des crues éclair frappaient New York tôt jeudi au passage des restes de l'ouragan Ida qui semait le chaos dans le nord-est des États-Unis, entraînant annulations de vols et déclarations d'états d'urgence. Selon la police, au moins sept personnes ont péri dans la nuit de mercredi à jeudi à cause des intempéries à New York. Ces décès portent le bilan total à au moins 15 morts depuis qu'Ida a touché terre dimanche en Louisiane (sud).

Des rues étaient transformées en rivières par endroit dans la capitale économique et culturelle américaine, tandis que les stations de métro étaient également inondées et le service interrompu, selon la Metropolitan Transportation Authority, qui gère les transports publics de New York. Le service météo américain (NWS) a enregistré un record absolu de 80 mm de pluie en une heure à Central Park.

«Un événement météorologique historique»

Au milieu de la nuit, la nouvelle gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a décrété «l'état d'urgence» suite aux inondations «majeures» dans tous les comtés frontaliers de la ville, concernant potentiellement quelque 20 millions d'habitants.

Bill de Blasio, le maire sortant de New York, déjà meurtrie par la pandémie de Covid-19, a déploré dans un tweet un «événement météorologique historique», décrétant également «l'état d'urgence». Des centaines de vols ont été annulés dans les aéroports new-yorkais de Newark, LaGuardia et JFK. Une vidéo montrait un terminal inondé à Newark.

???????? Ouragan Ida : l'état d'urgence décrété à New York après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville.



▫️Vols suspendus à l’aéroport de Newark, où le terminal est actuellement inondé. pic.twitter.com/jtVZqoCIs4 — air plus news (@airplusnews) September 2, 2021

???????? FLASH - L’ouragan #Ida a atteint #NewYork provoquant d'importantes inondations. Le métro a été submergé et plusieurs routes ont été coupées. L’état d’urgence a été déclaré. (AFP) #flooding #newyorkflooding pic.twitter.com/iJSPSMUlRo — Mediavenir (@Mediavenir) September 2, 2021

