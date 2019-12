Aucun signe d'un hélico avec 7 personnes à bord

Un hélicoptère de tourisme a disparu, jeudi, au large des côtes de Hawaï avec sept personnes à bord, ont indiqué vendredi les garde-côtes américains qui ont lancé des recherches. L'appareil, avec à son bord le pilote et six passagers, dont deux mineurs, était parti pour survoler l'île de Kauai, au nord-ouest de l'archipel, et le propriétaire a donné l'alarme jeudi soir.

Un bateau et un hélicoptère ont été envoyés dans la zone, mais «les conditions météorologiques sont difficiles», avec peu de visibilité et des vents violents, selon les garde-côtes. L'hélicoptère recherché est équipé d'un appareil de localisation électronique, mais aucun signal n'a été capté.

@null Coast Guard searching for missing tour helicopter with 7 people onboard in Hawai https://t.co/mZP0wURCF1– Demetria Devonne (@DemiLovatoTH) December 27, 2019

(L'essentiel/nxp/afp)