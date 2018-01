L'attaque a duré 12 heures dans l'hôtel de Kaboul

Le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort de cinq Afghans et celle de «un ou deux étrangers» alors que la fouille de l'Intercontinental, propriété de l’État afghan et non de la chaîne internationale éponyme, se poursuivait. «Nous sommes toujours en train de vérifier chaque chambre pour voir si s'y trouvent des victimes» a expliqué en fin de journée le porte-parole du ministère, Najib Danish.

Le bilan provisoire ne semble pas cadrer avec la violence de l'attaque: des assaillants dépeints comme tirant à vue dans la salle à manger avant de forcer les chambres pour prendre des clients en otages, parfois immédiatement abattus. Et déclenchant un incendie au quatrième étage qui a duré une bonne partie de la nuit. Selon M. Danish, c'est un commando de six hommes, et non quatre comme annoncé précédemment, qui s'est emparé samedi soir de l'hôtel: «Deux autres se trouvaient cachés dans les réserves du sixième étage».

Le commando abattu

L'attaque a pris fin plus de douze heures plus tard, vers 9h30 dimanche (6h GMT), une fois les six hommes abattus par les unités afghanes avec le soutien de la coalition occidentale sous mandat de l'Otan - la Norvège notamment a annoncé avoir contribué au dénouement. «L'attaque est terminée, tous les assaillants ont été tués, 126 personnes ont été secourues dont 41 étrangers», a annoncé M. Danish.

Il a précisé que six membres des forces spéciales afghanes, réputées pour leur excellence, ont été blessés. Le porte-parole des taliban, Zabiullah Mujahid, a revendiqué l'opération dans un message affirmant que l'hôtel était «plein d'envahisseurs américains et d'autres nationalités» et que l'attaque a tué des «dizaines» d'entre eux. L'Ukraine a annoncé sur Twitter le décès d'un de ses ressortissants.

Et la compagnie aérienne afghane Kam Air a déploré «seize disparus parmi les 42 membres de son personnel qui se trouvaient dans l'hôtel, dont des pilotes et membres d'équipage», a expliqué à l'AFP son PDG. Selon M. Danish, «le commando est arrivé par le nord pour entrer dans l'hôtel par la cuisine avant de gagner le hall où il a ouvert le feu sur les clients et les gardes de sécurité».

(L'essentiel/AFP)