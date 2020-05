Donald Trump accuse la Chine de «tuerie de masse»

Le président américain Donald Trump a encore haussé le ton mercredi face à la Chine, estimant que son «incompétence» face au coronavirus avait provoqué une «tuerie mondiale de masse». «Un cinglé en Chine vient de publier un communiqué accusant tout le monde à l'exception de la Chine pour le virus qui a tué des centaines de milliers de personnes», a tweeté M. Trump. «Merci d'expliquer à cet abruti que c'est l'incompétence de la Chine, et rien d'autre, qui a provoqué cette tuerie mondiale de masse!», a-t-il ajouté, sans préciser à qui il faisait référence.

Le locataire de la Maison-Blanche martèle depuis plusieurs semaines que le lourd bilan du Covid-19 (plus de 320 000 morts à travers le monde) aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan. Il y a une semaine, il a menacé rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu'il ne souhaitait plus, pour l'heure, parler à son homologue Xi Jinping. Pékin assure de son côté avoir transmis le plus vite possible toutes les informations à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'escalade verbale entre les deux premières économies mondiales s'est en particulier concentrée sur l'attitude de l'agence onusienne face à cette crise sanitaire d'une ampleur inédite. Accusant l'OMS d'être une «marionnette de la Chine», le président américain lui a donné un mois pour engager des réformes et obtenir des résultats significatifs. Avec, à défaut, la menace de quitter cet organe dont les États-Unis étaient traditionnellement le premier contributeur. Pékin a répliqué en accusant M. Trump, dont le pays est le plus endeuillé au monde avec plus de 90 000 morts, de chercher à «se soustraire à ses obligations» envers l'organisation.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!