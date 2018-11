La peine de mort requise contre cinq accusés

Depuis le 2 octobre, le meurtre de Jamal Khashoggi s'est progressivement transformé en scandale planétaire, au fur et à mesure des révélations sur les circonstances macabres de l'assassinat. Jeudi, le procureur général adjoint et porte-parole saoudien, Shaalan al-Shaalan, a admis que Jamal Khashoggi, un critique du pouvoir collaborant notamment avec le Washington Post, avait été drogué et démembré au sein même de la mission diplomatique. Le chef-adjoint des services saoudiens, le général Ahmed al-Assiri, a ordonné de ramener de gré ou de force Khashoggi. Mais le chef de l'équipe de «négociateurs» dépêché sur place a donné l'ordre de le tuer.

Sur un total de 21 suspects, le procureur général a inculpé à ce jour 11 personnes qui seront déférées devant la justice. Il a requis la peine capitale pour cinq d'entre elles. Ryad demande par ailleurs à Ankara de signer un accord «spécial» de coopération sur l'enquête, est-il précisé. Le puissant prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane, surnommé «MBS», n'avait aucune connaissance du dossier, a également précisé jeudi à Ryad, lors d'une conférence de presse, Shaalan al-Shaalan.

Cette affaire a considérablement terni l'image de l'Arabie saoudite, royaume ultra-conservateur engagé jusque-là --à l'initiative du prince héritier-- dans une stratégie de modernisation et d'ouverture, via l'annonce de mesures de libéralisation économiques et sociétales. Elle a aussi affaibli la diplomatie saoudienne, Ryad étant sur la défensive notamment au Yémen, où son intervention militaire a fait de nombreuses victimes civiles.

(L'essentiel/afp)