«La famille n'avait aucune idée du danger»

Une petite famille britannique adepte de camping a jugé opportun d’installer sa tente au bord d’une falaise de 85 mètres de haut, samedi, dans le North Yorkshire. Comme on peut le voir sur des photos, les deux adultes et leur enfant avaient en plus établi leur camp sur une parcelle de terre qui semblait s’être partiellement détachée. Inquiet, un promeneur a alerté la garde côtière, rapporte The Independent.

Des membres de l’équipe de sauvetage Staithes and Whitby ont débarqué sur place et rappelé les règles de sécurité aux campeurs, qui «semblaient inconscients des dangers». Un policier s’est également déplacé, au motif que les campeurs avaient enfreint les restrictions dues au coronavirus. On ignore cependant si le couple a reçu une contravention.

«La famille était dans une position extrêmement périlleuse et n’avait aucune idée du danger qu’elle courait. Les bords des falaises sont vraiment instables et peuvent facilement s’effondrer, comme l’ont montré les récents glissements de terrain», a réagi Adam Turner, officier supérieur des opérations côtières.

(L'essentiel/joc)