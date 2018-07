L'homme-​​canon rate sa cible et atteint le public

Moments de terreur au centre commercial Arauco Maipu de Santiago du Chili où se déroulait une représentation de l'American Circus la semaine dernière. Jamie Almarza Quazada, 40 ans, plus connu sous le pseudo de «Hombre Bala», homme projectile, devait faire son show, mais quelque chose est allé de travers. Il s'est envolé et a passé les filets de protection avant de terminer son vol plané dans le public. Il s'est cassé la mâchoire et les deux jambes.

Un spectateur a filmé la scène et posté la séquence sur les réseaux sociaux. Le responsable du canon a endossé toute la responsabilité de l'accident, explique 24 Oras.

Il a admis ne pas avoir déconnecté le tuyau d'air comprimée et reconnu que le compresseur était surchargé. «Normalement, je tire avec une pression de 36 kilos (35 bars), mais aujourd'hui je n'ai pas débranché le tuyau et le compresseur à air a surchargé le système». Aucun spectateur n'a été blessé. Le cirque a exprimé ses «sincères excuses aux familles qui ont été témoin de l'accident».

(L'essentiel/atk)