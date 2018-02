Écoles fermées pour contrer la grippe mortelle

Au total, 111 personnes ont péri de la grippe à Hong Kong depuis début janvier, dont 92 personnes âgées de plus de 65 ans, et deux de moins de 18 ans, a annoncé l'exécutif hongkongais. Or, des experts sanitaires ont averti que l'épidémie pourrait ne pas avoir encore atteint son pic. «Si nous ne réglons pas cela maintenant, nous craignons qu'il y ait encore plus de décès, notamment d'enfants, même quand l'épidémie commencera à refluer», a expliqué mercredi aux journalistes le microbiologiste Yuen Kwok-yung.

D'où la décision de fermer à compter de jeudi, crèches et écoles primaires, afin de limiter les contacts entre les enfants, et tenter d'endiguer ainsi la progression de l'épidémie. Les établissements scolaires devaient de toute façon fermer à compter de la semaine prochaine pour les vacances du Nouvel An chinois.

Traumatisme de 2003

Des médias locaux ont fait état d'hôpitaux assaillis de cas de grippes, alors que ces établissements sont touchés par une pénurie de personnel. Les autorités de la région administrative spéciale chinoise sont particulièrement vigilantes face aux épidémies. Le souvenir traumatisant de la crise en 2003 du Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) demeure très présent.

L'épidémie avait touché 1 800 habitants dans l'ancienne colonie britannique, dont 299 étaient morts. La dernière mesure de fermeture des écoles avait été prise lors de la pandémie de grippe A de 2009, selon le South China Morning Post.

(L'essentiel/AFP)