Plusieurs blessés dans une fusillade dans l'Ohio

La police de Cincinnati a indiqué dans un tweet qu'elle enquêtait sur une fusillade «entre un tireur et un agent» de police dans cette banque, la Fifth Third Bank.

La fusillade a eu lieu dans le hall d'entrée et l'aire de livraison de la banque, a-t-elle ajouté. Les médias locaux ont rapporté que plusieurs personnes avaient été blessées et hospitalisées. Une partie du centre-ville a été bouclée par la police et plusieurs ambulances se trouvaient sur place.

@CincyPD units are still actively clearing the scene in the 500 block of Walnut St. related to the active shooter investigation. People in the immediate vicinity should remain on lockdown until further notice. Continue to follow this feed for updates. pic.twitter.com/V7IwmzPE5S– Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018

BREAKING: Active shooter investigation in Downtown #Cincinnati Police on scene at the Fifth Third Bank, shooting reportedly took place in Lobby and loading dock. Multiple victims reported. @FOX19pic.twitter.com/0eRcxQyuYT– Robert Guaderrama (@FOX19Robert) September 6, 2018

(L'essentiel/nxp/afp)