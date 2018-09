Le naufrage d'un ferry a fait au moins 207 morts

Au moins 207 personnes ont péri dans le naufrage jeudi du ferry MV Nyerere dans le sud du lac Victoria, en Tanzanie, selon un nouveau bilan communiqué samedi par la radio publique, qui cite le ministre tanzanien des Transports, Isack Kamwelwe. «Jusqu'à présent, le nombre de personnes qui ont perdu la vie est de 207», a indiqué la radio, citant le ministre qui coordonne les opérations de recherches depuis vendredi. Le précédent bilan, communiqué à la mi-journée par un député local, faisait état de 170 morts et 41 survivants.

Trente-sept personnes ont pu être secourues, a déclaré à Reuters le chef de la police régionale, Jonathan Shana. Le président tanzanien, John Magufuli, a ordonné vendredi l'arrestation des responsables du drame et a annoncé quatre jours de deuil national. Surchargé de passagers et de marchandises, le MV Nyerere a chaviré jeudi après-midi à quelques dizaines de mètres à peine de l'île d'Ukara. A l'approche du débarcadère, des passagers se sont déplacés vers l'avant du navire pour se préparer à débarquer. Ce mouvement semble avoir déséquilibré le bateau, qui s'est alors retourné.

«Négligence»

Par le passé, les naufrages dans cette région des Grands Lacs ont le plus souvent été imputés à des embarcations surchargées, et les bilans élevés au fait que la plupart des passagers ne savent pas nager. Évoquant une «négligence», le président tanzanien John Magufuli a ordonné vendredi soir que «toutes les personnes impliquées dans la gestion du ferry» soient arrêtées. «Les responsables seront absolument punis», a-t-il promis.

Les condoléances de @Pontifex_fr après le dramatique naufrage d'un #ferry sur le lac Victoria, en #Tanzanie. Plus de 100 personnes sont mortes, selon un bilan provisoire.https://t.co/JMvrOSyS9Q– Vatican News (@vaticannews_fr) 21 septembre 2018

Alors que la capacité du navire est de quelque 100 passagers, des témoins ont rapporté à la télévision publique qu'environ le double d'entre eux se trouvaient à bord du ferry, mais les autorités n'ont pas confirmé ce nombre. Les registres des passagers sont le plus souvent lacunaires sur les navires sillonnant le plus grand lac d'Afrique. Le ferry MV Nyerere assurait la liaison entre l'île d'Ukara et celle, située juste en face, d'Ukerewe, qui abrite la localité de Bugolora, où les habitants d'Ukara viennent régulièrement s'approvisionner.

Au sein de la population tanzanienne, la tristesse faisait progressivement place à la colère et l'indignation, que les promesses de mesures du président Magufuli ne pouvaient calmer. Car si la navigation peut être difficile sur le plus grand lac d'Afrique, où elle se fait souvent sur des navires vétustes, les autorités sont souvent peu regardantes sur la sécurité.

«Au premier jour, alors qu'il y avait encore l'espoir de retrouver des survivants, les opérations de sauvetage ont été suspendues pendant la soirée, à cause de l'obscurité (car) nos secours maritimes ne sont pas équipés pour travailler de nuit», s'est par ailleurs indigné Felician Tarimo, jeune étudiant de Moshi (nord). Et d'ironiser: «Comme si nos gouvernants s'attendaient à ce que les accidents aient lieu seulement le jour...»

En 1996, quelque 800 personnes, selon la Croix-Rouge, avaient trouvé la mort dans le naufrage du ferry Bukoba, surchargé de passagers, à quelques milles marins au large de Mwanza.

(L'essentiel)