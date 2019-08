Au Japon, le mont Asama est entré en éruption

Un volcan japonais situé à environ 140 km à l'ouest de Tokyo est entré en éruption dans la nuit de mercredi à jeudi pour la première fois depuis 2015, entraînant des restrictions d'accès.

Volcano Asama just erupted this day (07/08/2019 22:08 JST), last erupted 2015 pic.twitter.com/TISahKwlgw– VolcanoYT (@VolcanoYTz) August 7, 2019

Le mont Asama, l'un des volcans les plus actifs du pays, s'est réveillé dans la nuit en projetant des cendres et de la fumée sur près de 2 000 mètres dans le ciel. L'agence météorologique nationale a aussitôt relevé son niveau d'alerte d'un cran, à 3 sur une échelle de 5, signifiant l'interdiction d'approcher à moins de 4 km du lieu de l'éruption.

Japan's Meteorological Agency says Mount Asama in the central part of the country erupted at 10:08 p.m. Wednesday. The mountain straddles Nagano and Gunma prefectures. pic.twitter.com/LUgg5AmBZg– NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) August 7, 2019

Des chutes de roches et des nuées chaudes de gaz volcaniques pourraient en effet affecter un rayon de 4 km autour du cratère, a averti l'agence. Selon l'orientation des vents, les agglomérations voisines du volcan pourraient être touchées par des chutes de plus petites pierres et de cendres, a-t-elle encore prévenu. Plusieurs personnes qui campaient à proximité ont été évacuées vers un refuge où elles ont passé la nuit.

AFP un responsable de l'agence. «Nous n'observons pas de hausse de l'activité», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)