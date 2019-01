La technologie met-​​elle en danger l'humanité?

Les problématiques autour de l'explosion des nouvelles technologies tourmentent la réunion annuelle du forum économique mondial. Des déclarations chocs et des discours alarmistes se font entendre dans ce haut-lieu de décisions politiques.

Un monde dangereux

Le discours le plus alarmiste a certainement été tenu jeudi soir par le milliardaire philanthrope, George Soros, lors du dîner qu'il donne traditionnellement en marge du Forum économique mondial. «Je veux attirer l'attention sur le danger mortel que font courir aux sociétés ouvertes les instruments de contrôle que le machine learning et l'intelligence artificielle mettent dans les mains de régimes répressifs», a-t-il dit, en visant particulièrement la Chine.

Cette «quatrième révolution industrielle» va «plus vite que quiconque l'attendait», explique Murat Sonmez, expert du Forum économique modial, l'organisation qui gère la réunion de Davos mais produit aussi un grand nombre de rapports ou expertises. «Les entreprises et les gouvernements prennent du retard, et restent coincés en arrière», selon lui. L'influence des réseaux sociaux sur les processus politiques, la confidentialité des données personnelles mais aussi la fiscalité des géants de la tech sont autant de défis pour les États.

Des responsabilités partagées

Selon Bill Ready, directeur opérationnel de Paypal, les entreprises «doivent être super claires sur ce qu'elles veulent faire», alors que les innovations technologiques suscitent leur lot de tensions, autour des VTC par exemple, ou de l'impact d’Airbnb sur le marché immobilier et hôtelier.

La numéro deux de Facebook, Sheryl Sandberg, a elle profité de sa venue à Davos pour tâcher de redorer l'image du groupe, ternie par le scandale Cambridge Analytica. «Nous n'avons pas anticipé tous les risques liés au fait de relier autant de gens entre eux», a-t-elle dit lors d'une rencontre organisée par l'hebdomadaire allemand Die Zeit. «Nous avons besoin de regagner la confiance», a-t-elle ajouté.

Autre préoccupation: la menace que fait peser sur les emplois la robotisation, dans un monde où les inégalités se creusent et où la peur du déclassement alimente le populisme. «Toutes ces entreprises tech et non tech ont une très grande responsabilité», a dit Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif de Microsoft, à l'AFP. Les fruits de l'économie numérique doivent être redistribués «à une plus grande masse de personnes», selon lui, ce qui implique de faire des efforts «dans l'éducation».

