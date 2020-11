La santé du président alimente les rumeurs

L'absence prolongée d'Algérie du président Abdelmadjid Tebboune a réveillé le spectre, pour beaucoup d'Algériens et dans les médias, de la vacance du pouvoir lors des hospitalisations à l'étranger d'Abdelaziz Bouteflika, après son grave accident vasculaire cérébral. Contaminé par le nouveau coronavirus, le président âgé de 75 ans et gros fumeur est soigné en Allemagne depuis le 28 octobre, alors que la pandémie est en pleine recrudescence et que les frontières algériennes sont fermées depuis le 17 mars.

La communication lapidaire de la présidence sur son état de santé, les rumeurs orchestrées sur un «retour imminent» et la paralysie au sommet de l'État rappellent le dernier mandat de l'ex-président déchu, soigné à maintes reprises en France et en Suisse. «Face aux informations contradictoires marquées du sceau de l’opacité, les Algériennes et Algériens s’interrogent sur l’état de santé réel de Tebboune», interpelle un internaute, Abbes, sur Facebook. Frappé par un AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'avait jamais pu retrouver ses pleines capacités mais il avait continué à assumer la charge présidentielle avant d'être chassé du pouvoir en avril 2019, par un soulèvement populaire, pour avoir voulu briguer un cinquième mandat.

«Le "cadre" est de retour»

«Le "cadre" est de retour», ironisent des internautes sur les réseaux sociaux: une référence au fameux portrait encadré de M. Bouteflika exposé de façon systématique lors des cérémonies officielles pour pallier son absence. La dernière apparition publique du président Tebboune remonte au 15 octobre lors de la réception du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, selon les médias locaux. «État de santé stable». «Pas préoccupant». «Constante amélioration»... Les bulletins de santé publiés sur le compte Facebook de la présidence, puis repris par les médias publics et privés, se veulent rassurants. Ils sont très peu détaillés mais plus réguliers que sous M. Bouteflika.

Depuis le départ de M. Tebboune pour Cologne à bord d'un avion médicalisé, six communiqués succincts ont tenu les Algériens informés de son état, en particulier celui du 8 novembre dans lequel il tient personnellement à «rassurer le peuple algérien». Mais en pleine crise sanitaire, politique et économique, son absence passe difficilement inaperçue. Ce fut le cas le 1er novembre, lors du référendum sur une révision de la Constitution, un de ses projets phares, sanctionné par un taux de participation historiquement bas. Un scrutin «éclipsé par un événement qui rappelle la fin du règne du président Bouteflika», souligne Michaël Béchir Ayari, chercheur de l'ONG International Crisis Group (ICG).

