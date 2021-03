Des révélations sur l'enfance d'Adolf Hitler

Quelle a été l'influence du père d'Adolf Hitler sur le «Führer»? Roman Sandgruber, professeur émérite à l'Université de Linz en Autriche livre des secrets de l'enfance du leader du IIIe Reich dans un livre intitulé «Le père d'Hitler: comment le fils est devenu un dictateur».

Il dresse avant tout le portrait d'Alois Hitler, un homme qui était bien plus «qu'un simple paysan assis dans une taverne à élever des abeilles», l'image la plus souvent associée au paternel du tyran. Né en 1837, Alois Hitler était en réalité «un monsieur je sais tout» rempli d'ambition qui rêvait de devenir un riche exploitant agricole. Des traits de caractère dont aurait hérité le fils...

«Juif le plus riche de la ville»

Opposé à l'influence de l'Église dans la société , il a été marié deux fois avant de rencontrer la mère d'Adolf Hitler. Ce dernier, qui «s'est rebellé» à l’adolescence, a été battu par son père autoritaire durant sa jeunesse. Une situation qui l'a amené à fuguer et à commettre des vols. Le jeune Hitler, peintre raté, a d'ailleurs décidé de poursuivre une carrière d'artiste en opposition à son père.

L'auteur du livre, qui a pu consulter de nombreuses lettres écrites par Alois Hitler, a par ailleurs noté une ressemblance bluffante entre le style d'écriture du père et de l'auteur de «Mein Kampf». Ses recherches l'ont aussi amené à livrer un nouvel éclairage sur l'antisémitisme du dictateur nazi. La famille Hitler a en effet déménagé 18 fois durant l'enfance d'Hitler et s'est notamment installée dans une demeure de Linz, en Autriche. Un bien qui appartenait au «Juif le plus riche de la ville». Un épisode qui a fait émerger les premiers relents antisémites d'Adolf Hitler...

(th/L'essentiel)