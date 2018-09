MSF lance un appel pour défendre l'Aquarius

L'organisation Médecins sans frontières (MSF) a lancé jeudi un appel aux gouvernements du monde pour que le navire humanitaire Aquarius obtienne un pavillon après la décision du Panama de lui retirer son immatriculation. «Nous faisons appel à tous les gouvernements, pas seulement européens, aux gouvernements qui ont à cœur la vie des gens afin qu'un pavillon nous soit donné», a déclaré Claudia Lodesani, présidente de MSF Italie lors d'une conférence de presse à Rome.

«Nous voulons continuer à travailler en Méditerranée, la mer aujourd'hui la plus dangereuse du monde, de façon transparente et en respectant la loi, comme nous avons toujours fait» a-t-elle ajouté. Affrété par deux ONG, MSF et SOS Méditerranée, l'Aquarius est le dernier navire humanitaire en Méditerranée centrale à recueillir des migrants qui tentent la traversée clandestine vers l'Europe.

Bateau au large de Malte

Le Panama a annoncé samedi qu'il allait retirer son pavillon au navire, déjà privé d'immatriculation par Gibraltar, pour «non-respect» des «procédures juridiques internationales» concernant le sauvetage de migrants en mer.

«Les gens continuent à mourir en mer, il n'est pas vrai qu'il n'y a plus de morts, simplement nous les voyons moins parce qu'il n'y a plus de témoins, nous sommes le dernier bateau», a déclaré Claudia Lodesani. Selon elle, depuis le début de l'année «il y a eu 1 260 morts en Méditerranée».

L'Aquarius se trouve actuellement au large de Malte avec 58 migrants à son bord, dans l'attente de les transborder sur un autre bateau dans les eaux internationales. Les migrants doivent ensuite être répartis entre l'Allemagne, le Portugal, la France et l'Espagne qui se sont mis d'accord pour les accueillir.

(L'essentiel)