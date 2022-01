Il donne un rein à la mère de sa copine, qui le quitte

Uziel Martinez est un Mexicain très actif sur TikTok, où il compte 43 000 abonnés. Si son nom est en train de faire le tour des médias internationaux, c’est parce qu’il s’est servi du réseau social pour raconter une bien triste histoire, le 6 janvier dernier. Dans cette courte vidéo, on peut voir le jeune homme couché sur son canapé, le regard triste. «J’ai donné un rein à sa mère, elle est partie et s’est mariée le mois d’après», peut-on lire dans les sous-titres. Ces images, vues plus de 16,5 millions de fois, ont provoqué un torrent de réactions compatissantes.

De nombreux internautes ont félicité Uziel pour son geste courageux, rendant hommage à «un grand être humain». «Si tu l’avais fait pour ma mère, je t’aurais épousé, je t’aurais soutenu et j’aurais consacré le reste de ma vie à te rendre heureux», a commenté une utilisatrice. «Au moins une partie de toi sera toujours auprès d’elle», a tenté un autre internaute. «Cela montre que vous êtes un homme au grand cœur, Dieu nous réserve toujours le meilleur. Bravo pour votre attitude noble», s’est émerveillée une internaute brésilienne.

Des utilisateurs de TikTok ont cependant soupçonné Uziel d’avoir tout inventé pour faire le buzz. Certains lui ont notamment demandé de montrer une cicatrice de son opération en guise de preuve. Uziel s’est confié plus longuement sur son histoire lors d’une interview avec Magitok, star mexicaine de TikTok. Il a par ailleurs tenu à rassurer ses abonnés, assurant qu’il allait bien et qu’il n’avait aucune rancune envers son ex. Jeudi, il a d’ailleurs publié une vidéo le montrant avec sa nouvelle petite amie.

(L'essentiel/joc)