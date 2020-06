Il met KO une dame de 92 ans choisie «au hasard»

Une caméra de surveillance postée sur la Troisième Avenue a immortalisé une agression surréaliste, vendredi à New York. Les images montrent un jeune homme et une dame âgée cheminer sur le trottoir. Au moment où ils se croisent, l’individu pose sa main sur le visage de sa victime et la pousse. Déséquilibrée, la malheureuse fait une lourde chute, manquant de se taper la tête contre une borne hydrante. Impassible, l’agresseur jette un bref regard en arrière et poursuit sa route, l’air de rien.

Touchée à un bras, la victime, âgée de 92 ans, a été brièvement hospitalisée. «Cet homme n’a rien fait à part changer ma vie et manquer de me tuer», confie-t-elle à CBS. Lorsque la journaliste lui a montré la vidéo de son agression, la retraitée n’a pas caché son écœurement: «Oh, il a regardé en arrière! Il a regardé en arrière pour me regarder tomber, ce rat!» s’est exclamée la nonagénaire, qui jure de ne plus jamais se promener seule en ville.

Identifié grâce à un tuyau anonyme, l’individu a été interpellé mardi. Rashid Brimmage, 31 ans, est déjà bien connu des services de police, puisqu’il compte pas moins de… 65 arrestations dans son casier judiciaire. Le trentenaire a déjà été arrêté pour agression, harcèlement, résistance lors d’une interpellation ou encore abus sexuel. Il doit d’ailleurs se présenter au tribunal au mois de juillet pour d’autres affaires en cours.

(L'essentiel/joc)