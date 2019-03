Une élue affirme avoir été violée à l'armée

Une sénatrice américaine, ex-militaire de carrière, a affirmé mercredi avoir été violée par un supérieur, lorsqu'elle était dans l'armée, expliquant n'avoir pas dénoncé son agresseur car elle n'avait «pas confiance dans le système». Martha McSally, une républicaine de l'Arizona, a livré un témoignage poignant au début d'une audition de la commission de la Défense du Sénat, qui entendait des victimes d'abus sexuels dans l'armée.

Ce combat est «profondément personnel», a affirmé l'élue de 52 ans, qui a passé 26 ans dans l'armée de l'Air. Elle a été la première femme à avoir piloté un avion de chasse au combat, puis commandé un escadron de combat. «Je suis aussi la rescapée d'une agression sexuelle dans l'armée, mais au contraire de tant de rescapées courageuses, je n'ai pas signalé avoir subi» cette agression, a-t-elle dit. «Je ne faisais pas confiance au système à l'époque. J'avais honte et j'étais désorientée».

Sen. Martha McSally revealed during a Senate hearing that she was raped while she served in the military. She said she didn't report her attack and didn't trust the system. "Like many victims, I felt the system was raping me all over again." https://t.co/PypyavlTO9pic.twitter.com/oXPLdBEpP1– CNN (@CNN) 7 mars 2019

Elle n'a pas révélé le nom de son agresseur, ni la date à laquelle les faits se seraient déroulés. «J'ai été pourchassée et violée par un officier supérieur», a-t-elle continué, expliquant avoir décidé de parler de ce traumatisme seulement des années plus tard. À l'époque, les scandales d'abus sexuels s'accumulaient dans les forces armées, qui, selon la sénatrice, y apportaient «une réponse vraiment inadéquate».

Elle a été «horrifiée» par la façon dont l'armée a réagi à son témoignage, et a assuré avoir failli démissionner «par désespoir», après 18 ans passés sous l'uniforme. «Comme d'autres victimes, je pensais que le système me violait une nouvelle fois», a expliqué Martha McSally, visiblement très émue. Elle a finalement choisi de ne «pas abandonner» et de devenir «une voix pour les femmes» dans l'armée, puis en politique.

Après avoir quitté l'armée avec le grade de colonel en 2010, Martha McSally a été élue à la Chambre des représentants, avant d'être nommée fin 2018 pour occuper le siège du sénateur John McCain, décédé quelques mois plus tôt. Elle a souligné la responsabilité de la hiérarchie militaire, demandant un changement de culture dans l'institution.

Just heard @SenMcSallyAZ moving statement about being sexually assaulted while a member of the US Air Force. I applaud her courage in sharing her story, and I hope that it will help others.– Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 6 mars 2019

(L'essentiel/afp)