Vaste coup de filet contre l’opposition à Hong Kong

Une cinquantaine de figures de l’opposition pro-démocratie ont été arrêtées mercredi à Hong Kong en vertu de la récente loi sur la sécurité nationale, dans le plus grand coup de filet mené à ce jour contre les détracteurs de Pékin au nom de ce texte drastique.

Les autorités chinoises ont engagé en 2020 une reprise en main musclée de l’ex-colonie britannique, qui avait l’année précédente été le théâtre d’une mobilisation populaire inédite depuis la rétrocession en 1997. Et ces interpellations, dont beaucoup sont liées aux primaires organisées par l’opposition l’été dernier, en sont une nouvelle illustration.

Deux sources haut placées au sein de la police ont, sous couvert de l’anonymat, fait état d’«environ 50» interpellations menées par l’unité chargée d’enquêter sur les infractions relevant de la loi sur la sécurité. À en croire un décompte fait sur Facebook et Twitter par des partis et des personnalités de l’opposition, au moins 48 arrestations ont été réalisées, la plupart pour «subversion».

Ce coup de filet matinal a été rapidement condamné par Antony Blinken, l’homme choisi par le président élu américain Joe Biden pour diriger sa diplomatie, et qui a dénoncé une «attaque contre ceux qui défendent courageusement les droits universels».

«L’administration Biden-Harris se tiendra aux côtés du peuple de Hong Kong et contre la répression de la démocratie par Pékin», a-t-il promis.

Éteindre la flamme de la résistance

C’est un spectre très large de la mouvance pro-démocratie qui a été visé mercredi, qu’il s’agisse d’ex-parlementaires comme James To, Andrew Wan, Lam Cheuk Ting ou Claudia Mo, ou de militants plus jeunes. Parmi ces derniers, figurent notamment Gwyneth Ho, une ancienne journaliste de 30 ans passée dans le militantisme, et Tiffany Yuen, une conseillère de district de 27 ans.

Des proches de Joshua Wong, l’un des visages les plus connus de la mouvance pro-démocratie, actuellement incarcéré, ont affirmé sur son compte Facebook que son domicile avait été perquisitionné. La police a aussi réalisé une perquisition dans un cabinet d’avocats engagé dans la défense des droits de l’Homme. L’avocat américain John Clancey, qui travaille pour cette entreprise, a été arrêté, a-t-on appris de sources proches du dossier. Il est le premier Américain interpellé au nom de la nouvelle loi.

L’opération de police a aussi ciblé les médias. Trois groupes de presse - Stand News, Apple Daily et Inmediahk - ont dit avoir reçu la visite de policiers. «C’est une vraie nuit des longs couteaux, la plus vaste attaque menée à ce jour contre la démocratie à Hong Kong», s’est insurgé l’avocat Antony Dapiran, auteur d’un livre sur les mouvements sociaux à Hong Kong. Nathan Law, un compagnon de route de Joshua Wong qui s’est exilé en juillet, a accusé les autorités de chercher à «éteindre la flamme de la résistance». La police de Hong Kong n’a fait aucun commentaire officiel.

