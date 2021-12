Le procès du ravisseur présumé est reporté

Le kidnappeur présumé de la petite Cleo Smith ne sera pas jugé dans l’immédiat. Lors d’une audience devant le tribunal de première instance de Carnarvon, l’avocate de Terence Darrell Kelly a demandé un ajournement de sept semaines, ce qui lui a été accordé. Lors de cette comparution via visioconférence, le suspect n’était pas tenu de parler et a seulement hoché la tête pour confirmer son nom, rapporte ABC. L’homme de 36 ans n’a fait aucune demande de libération sous caution et a été placé en détention provisoire jusqu’à sa prochaine audience prévue le 24 janvier.

La petite Cleo, 4 ans, avait disparu de la tente familiale dans un camping d’Australie-Occidentale en octobre, déclenchant une vaste opération de recherche dont beaucoup craignaient qu’elle ne se termine en tragédie. La petite fille a été retrouvée 18 jours plus tard, seule dans une maison fermée à clé dans la ville côtière de Carnarvon, à quelques kilomètres de l’endroit où elle avait disparu.

L’affaire a attiré l’attention du monde entier, atteignant son paroxysme lorsque Cleo Smith a été retrouvée et réunie avec ses parents au début du mois de novembre. La police a rapidement placé le suspect en détention provisoire après sa première comparution devant le tribunal le mois dernier. Le lendemain, il a été emmené à Perth, la capitale de l’État, où il est depuis détenu en prison, dans des conditions de sécurité maximales.

L’homme aurait agi seul et n’a aucun lien avec la famille selon la police. Il a été inculpé de plusieurs infractions, dont enlèvement forcé d’un enfant de moins de 16 ans.

(L'essentiel/afp/joc)