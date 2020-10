Le Nobel aux découvreurs de l'hépatite C

Le trio est récompensé pour sa «contribution décisive» à la lutte contre cette hépatite, «un problème de santé mondial majeur qui provoque la cirrhose et le cancer du foie» dans le monde, a indiqué le jury Nobel lors de l’annonce. L’Organisation mondiale de la santé estime à quelque 70 millions le nombre d’infections par l’hépatite C causant 400 000 décès chaque année.

À la fin des années 70, Harvey Alter avait identifié qu’une contamination hépatique mystérieuse avait lieu lors de transfusions alors qu’elle n’était ni l’hépatite A ni l’hépatite B, explique le jury. Des années plus tard, en 1989, Michael Houghton et son équipe sont crédités de la découverte de la séquence génétique virus.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS