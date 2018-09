Une bombe a fait au moins un mort et 15 blessés

Une personne a été tuée et 15 autres blessées dimanche dans l'explosion d'une bombe dans un cybercafé d'Isulan, dans le sud des Philippines, le deuxième attentat meurtrier dans cette ville en une semaine, selon les autorités. Quatre des 15 blessés sont dans un état critique, ont précisé la municipalité d'Isulan et l'armée.

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais les autorités soupçonnent les Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (Biff), liés à l'organisation terroriste État islamique (EI), d'en être à l'origine. «Les Biff sont responsables, ce groupe est là pour semer le chaos», a déclaré le Général Cirilito Sobejana. L'explosion s'est produite non loin de la précédente.

Le 28 août, une bombe placée sous une moto avait fait un mort et une trentaine de blessés lors des cérémonies marquant le 61e anniversaire de la fondation de la ville. Plusieurs attaques ont récemment secoué le sud des Philippines, archipel en grande majorité catholique, en proie depuis plusieurs décennies à une insurrection islamiste qui a fait plus de 100 000 morts, selon le gouvernement. Ces attaques interviennent peu après l'entrée en vigueur d'une loi accordant une plus grande autonomie à la minorité musulmane, dans l'espoir de mettre fin à l'insurrection.

LOOK: The aftermath on the bombing site at Valdez Street, Isulan, Sultan Kudarat. (Photo by: Amiel Cagayan) pic.twitter.com/1kTv1qBfl1 — Manila Bulletin News (@manilabulletin) 2 septembre 2018

