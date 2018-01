32 corps trouvés dans des fosses communes

«La première fosse a été localisée samedi. Elle contenait neuf corps», et se situe dans une zone rurale proche d'une plantation de bananes, a indiqué à l'AFP une source auprès des autorités judiciaires, sous le couvert de l'anonymat. Plus tard dans la journée, une autre source auprès des autorités judiciaires a indiqué que le nombre de corps retrouvés s'élevait désormais à 32 et que les fouilles se poursuivaient.

Les états voisins de la province de Nayarit, Sinaloa et Jalisco, voient s'affronter deux puissants cartels de drogue pour le contrôle du narcotrafic. Selon des chiffres officiels, 117 personnes ont été portées disparues l'an dernier dans cet État. À la fin novembre 2017, 23 101 homicides avaient été recensés dans le pays, un chiffre record depuis la mise en place des statistiques en 1997.

(L'essentiel/AFP)