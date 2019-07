À 18 ans, elle s'entraîne pour être la 1re sur Mars

Elle s’appelle Alyssa Carson, elle vient de Louisiane (États-Unis) et elle a 18 ans, ce qui fait d’elle la plus jeune astronaute en formation du monde. Coup de projecteur le 20 juillet dernier, à l’occasion du 50e anniversaire de l’alunissage d'Apollo 11 de 1969. Pour cette date historique, Alyssa s’est associée à la marque britannique d'accessoires de voyage Horizn Studios et a imaginé une valise de cabine répondant aux besoins des astronautes et des vaisseaux spatiaux.

Au-delà de cette collaboration, il faut retenir ce nom. Car il n’y a pas beaucoup d’adolescentes comme elle qui sont prêtes à partir sur une autre planète, pendant plus ou moins trois ans, sans être sûre de revenir. L’Américaine a jeté son dévolu sur l’espace lorsqu’elle avait 3 ans après avoir regardé «Les Mélodilous», un dessin animé racontant les aventures imaginaires d’un groupe d’amis. «Il y avait un épisode intitulé "Mission Mars" et ils posaient des questions à propos de l’espace, de Mars, et se demandaient s’il y avait déjà des gens sur cette planète», explique la jeune femme au magazine Forbes.

Fan de l'espace à 7 ans

Il n’y a pas de scientifiques dans sa famille mais ça ne l’a pas empêchée de satisfaire sa curiosité. Son père l’emmène à son premier camp d’été spatial lorsqu’elle avait 7 ans. Elle a dû apprécier puisqu’elle a participé à 19 autres camps, dont certains en Turquie et au Canada. À 12 ans, elle est la seule personne à avoir terminé le programme NASA passport. Il consiste à collecter des timbres commémoratifs et pour ça il faut visiter les 14 centres de la Nasa répartis dans neuf États des États-Unis.

Pour sa preuve de dévouement, la Nasa l’invite à discuter des futures missions vers Mars dans le cadre du panel MER 10 (Mars Exploration Rovers), à Washington. À l’âge de 13 ans, Alyssa donne son premier TEDx Talk en Grèce (des présentations locales coordonnées indépendamment des TED).

Les efforts ont payé. À 15 ans, Alyssa devient la plus jeune personne officiellement autorisée à effectuer un vol de recherche suborbital pour s’aventurer dans l’espace. Mais avant ce voyage à 40 millions de kilomètres qui est prévu d'ici 2030, Alyssa, qui vient tout juste d’obtenir son diplôme de fin de lycée en mai, intégrera la Florida Tech pour y étudier l’astrobiologie.

(L'essentiel)