Dans une salle comble, les premières auditions télévisées de la procédure exceptionnelle de destitution visant Donald Trump ont débuté mercredi, au Congrès américain, les démocrates affirmant vouloir agir «sans rancœur» contre le président républicain qu'ils soupçonnent d'abus de pouvoir.

Le Congrès américain donne le coup d'envoi d'une série d'auditions publiques historiques, destinées à nourrir l'enquête en vue de destituer Donald #Trump, que les démocrates accusent d'abus de pouvoir #AFPpic.twitter.com/yeDRlMPjSJ– Agence France-Presse (@afpfr) November 13, 2019

M. Trump «a-t-il invité l'Ukraine à s'ingérer dans nos élections? A-t-il commis un «abus de pouvoir»?, s'est interrogé, en ouvrant l'interrogatoire, l'élu démocrate Adam Schiff, qui supervise l'enquête à la Chambre des représentants. «L'affaire est aussi simple et terrible que cela», a-t-il ajouté, en promettant de mener l'enquête sans «rancœur» ni «délai».

"If that is not impeachable conduct, what is?" - @RepAdamSchiffpic.twitter.com/YWddOTk5Ar– Pod Save America (@PodSaveAmerica) November 13, 2019

Cette procédure est une «campagne de calomnies», s'est ensuite insurgé le numéro deux républicain de la commission du Renseignement, Devin Nunes.

»This is a carefully orchestrated media smear campaign, says @DevinNunes. | pic.twitter.com/Cx7ZSogXOC– Mike (@Doranimated) November 13, 2019

C'est avec deux diplomates de carrière témoins directs de l'affaire ukrainienne - William Taylor, ambassadeur par intérim à Kiev et ancien militaire, et George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine - que ces auditions historiques ont démarré. Sans les désigner nommément, Donald Trump a mis en doute la crédibilité de ces témoins, tonnant mercredi sur Twitter contre les «Never Trumpers», terme désignant les républicains opposés au milliardaire.

Combatif et dénonçant une tentative de «coup d'État», le milliardaire a juré de laver l'«affront» de cette enquête dans les urnes en remportant un second mandat à la présidentielle de novembre 2020. Avant lui, seuls trois présidents américains ont été visés par une procédure de destitution. Aucun n'a été démis de ses fonctions.

Face aux républicains qui les accusent d'organiser un spectacle injustifié, les démocrates s'attachent à donner une tonalité solennelle à la procédure de mise en accusation - «impeachment» en anglais - qui divise profondément le pays, depuis l'ouverture, fin septembre, de l'enquête à la Chambre, qu'ils contrôlent.

Pression sur l'Ukraine?

Après six semaines d'auditions dans la discrétion du huis clos, les démocrates espèrent avoir un impact décisif sur l'opinion publique en permettant aux Américains de découvrir «les informations de première main sur les méfaits du président». Ils soupçonnent Donald Trump d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, bien placé pour l'affronter dans la course à la Maison-Blanche en 2020.

Comme levier, le milliardaire aurait suspendu une aide militaire de quelque 400 millions de dollars destinée à Kiev, et mis dans la balance une possible invitation du nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à la Maison-Blanche. Au cours d'une conversation téléphonique le 25 juillet, dont un compte-rendu a été publié par la Maison-Blanche, M. Trump a bien demandé à son homologue ukrainien de «se pencher» sur Joe Biden et son fils, Hunter.

Cet appel avait alarmé plusieurs responsables de la Maison-Blanche et au sein des services de renseignements, au point qu'un lanceur d'alerte, agent de la CIA, avait décidé d'en alerter sa hiérarchie, faisant éclater le scandale au grand jour. Le président aurait ainsi demandé l'intervention d'une puissance étrangère dans une élection américaine, soulignent les démocrates, qui le suspectent de «corruption» dans son acception large. Ils veulent aussi savoir si la Maison-Blanche a tenté de faire entrave à l'enquête du Congrès et/ou de dissimuler des indices.

Une dizaine d'auditions

Les deux témoins de mercredi avaient déjà livré leurs versions à huis clos aux parlementaires en octobre. William Taylor a indiqué avoir appris qu'un haut diplomate américain avait bien expliqué aux Ukrainiens, en septembre, que «l'argent pour l'aide sécuritaire ne serait pas débloqué tant que le président Zelensky ne s'engagerait pas à lancer l'enquête sur Burisma», le groupe gazier qui comptait Hunter Biden dans son conseil d'administration.

Quant à George Kent, il a révélé aux parlementaires avoir alerté sa hiérarchie dès la mi-août sur les pressions exercées pour que Kiev enquête sur les Biden. Ce diplomate a également confirmé aux élus que l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, avait mené pendant des mois la campagne pour enquêter sur Joe Biden.

Une dizaine d'autres auditions sont prévues d'ici le 20 novembre au Congrès. Avec ce tempo rapide, l'opposition signale qu'elle ne veut pas perdre de temps en vue d'un possible vote sur l'«impeachment» du président américain à la Chambre. Compte tenu de la majorité républicaine au Sénat, il est peu probable que Donald Trump soit ensuite destitué, car la Chambre haute, qui serait chargée de le juger, aurait le dernier mot.

(L'essentiel/afp)