Ivanka Trump dézinguée, l'Élysée s'explique

Un peu dépassé par les événements, l’Élysée? En publiant, sur son compte Instagram, une vidéo montrant Ivanka Trump discuter avec Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Theresa May et Christine Lagarde, le gouvernement français ne pensait pas provoquer un tel remue-ménage. Sur ces fameuses images tournées lors du G20 au Japon, la fille du président américain semble s'immiscer dans une discussion informelle entre grands de ce monde, et le malaise est palpable.

Les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux: certains se moquant d'«Ivanka l'incruste», tandis que d'autres, plus sérieusement, ont estimé qu'elle n'avait rien à faire là et que son statut de «Première fille» ne lui donnait aucune légitimité. Le hashtag #UnwantedIvanka (Indésirable Ivanka) a cartonné sur Twitter, à grand renfort de mèmes et autres détournements peu flatteurs.

Interrogée par le média américain Politico, l’Élysée avoue n'avoir «pas anticipé ces réactions». Un membre du gouvernement français explique que cette vidéo a été réalisée «dans le salon des dirigeants avant les sessions sur l'égalité des sexes, dont Ivanka a été l'une des principales oratrices. Ce n'était donc rien de plus qu'un moment d'échange comme il y en avait 100 autres avec d'autres leaders».

La source citée par Politico ajoute que ces images ont été publiées dans un contexte de polémique faisant rage aux États-Unis sur le rôle diplomatique d'Ivanka Trump. Une controverse qui «dépasse» le gouvernement français, qui assure n'avoir pas cherché à mettre de l'huile sur le feu. «Nous n'avons pas anticipé la réaction, et une nouvelle fois, nous ne sommes pas responsables de l'utilisation faite du clip», a fait savoir l’Élysée. Contactée par le média, la Maison-Blanche n'a pas donné suite.

#UnwantedIvanka: la fille de Trump moquée après sa prestation au G20https://t.co/tffoBxz4kn pic.twitter.com/2imDWfBQck— newsmonkey FR (@FR_newsmonkey) 2 juillet 2019

I was going to give up on Twitter...but then along came #UnwantedIvanka! pic.twitter.com/niqp6waS2o— David (@ahzoov) 1 juillet 2019

(L'essentiel/joc/ats)