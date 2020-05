Les images spectaculaires d'un pétrolier en feu

Un incendie a fait au moins 22 blessés lundi sur un pétrolier où les secours tentaient d'évacuer des dizaines de personnes encore à bord, dans l'un des principaux ports indonésiens, a-t-on annoncé de source officielle.

Les pompiers et les secours ont transféré les 22 blessés vers l'hôpital, et tentaient d'accéder aux dizaines de personnes encore prisonnières du navire dans le port de Belawan, dans la région de Sumatra du Nord, a précisé le chef de la police locale.

Today, a fire broke out on a crude oil tanker docked at Waruna Shipyard at the Port of Belawan in Indonesia's province of North Sumatra Monday morning, and several workers have been reportedly rushed to hospitals after suffering burns in the accident. pic.twitter.com/p0GpT0g8Cj