À 8 ans, Autumn teste... des armes à feu

Alors que deux personnes ont encore été tuées dans une fusillade dans un centre commercial au nord-ouest des États-Unis lundi et que le débat sur les armes à feu fait rage après le drame impliquant Alec Baldwin sur le tournage de «Rust», certains Américains continuent de défendre bec et ongles le 2e amendement. Et ce, dès le plus jeune âge.

Au début du mois d'octobre, une petite fille de 8 ans a ainsi fait le buzz deux armes à la main: la vidéo a été vue plus de 3 millions de fois sur Twitter. Les médias anglophones se sont alors penchés sur le cas de l'enfant.

Say what you want, but

She'll be nobody's victim.

pic.twitter.com/UIiZyQQfyR — TheBigDave (@LiVe2DaNceATL) October 1, 2021

Et ils ont découvert qu'Autumn Fry était suivie par des milliers de personnes sur YouTube (163 000 abonnés) et Instagram (près de 44 000). De nombreux enfants testent des jouets ou des jeux vidéos, Autumn, elle, teste... des armes et donne ses impressions. En 17 mois, Elle a déjà posté 77 vidéos vues plus de 12 millions de fois.

Petit ou gros calibre, rien de lui résiste: casque sur la tête et lunettes sur le nez, c'est tout sourire que la petite fille enchaîne les vidéos. La première a été postée l'année dernière. La petite fille, affublée de deux jolies couettes, testait un Glock 44.

Cet été, dans sa petite robe à fleurs, elle a même essayé... un lance-flammes. «Les enfants sont l'avenir des armes en Amérique et Autumn est un incroyable modèle pour notre avenir», déclare son père Randy.

(mc/L'essentiel)