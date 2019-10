William et Kate attendus cinq jours au Pakistan

Les détails de leurs cinq jours sur place sont tenus secrets. La sécurité devrait être renforcée pour la première visite d'un membre de la famille royale britannique depuis 2006, quand Charles, le père de William, y était venu accompagné de son épouse Camilla. En plus d'Islamabad, William et Kate devraient se rendre à Lahore, ancienne capitale de l'empire moghole - qui régna sur l'Asie du Sud entre les XVIe et XIXe siècles -, au riche patrimoine architectural et religieux.

Le couple princier est aussi attendu dans les montagnes verdoyantes du Nord ainsi que près de la frontière avec l'Afghanistan à l'Ouest, selon l'ambassadeur britannique au Pakistan, Thomas Drew. Ce programme «passionnant» rendra hommage aux relations historiques de la Grande-Bretagne avec le Pakistan, qui faisait autrefois partie de l'Inde coloniale, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter, dimanche soir.

Des annulations en 2006

«Mais il mettra surtout l'accent sur la mise en valeur du Pakistan tel qu'il est aujourd'hui, un pays dynamique, ambitieux et tourné vers l'avenir», a commenté le diplomate. William et Kate devraient notamment assister aux efforts déployés par le Pakistan pour lutter contre le changement climatique et faire face aux défis sécuritaires de la région, a révélé début octobre, le palais de Kensington.

Le Pakistan a mené une longue et sanglante bataille contre l'extrémisme qui a fait des dizaines de milliers de morts au cours des quinze dernières années. Charles et Camilla en avaient subi les conséquences en 2006. Leur visite de Peshawar, la grande ville du Nord-Ouest, avait été annulée après que l'armée a lancé une attaque aérienne sur une école religieuse, tuant 80 personnes.

