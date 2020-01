Escroquerie à un milliard pour un projet imaginaire

Plusieurs maisons, 148 voitures, et même une équipe de baseball: un couple de Californiens a plaidé coupable vendredi d'avoir volé près d'un milliard de dollars à des investisseurs. Ces derniers pensaient financer le développement d'un générateur solaire, et non leur train de vie luxueux.

Le couple a levé 910 millions entre 2011 et 2018 auprès de 17 investisseurs, ce qui en fait l'une des plus importantes escroqueries de ce type. Mais sur les 17 000 appareils que les époux ont prétendu avoir fabriqué, au moins la moitié n'a en réalité jamais vu le jour.

Un écran de fumée

«Selon toutes les apparences, il s'agissait d'une entreprise légitime couronnée de succès. Mais tout cela n'était qu'un écran de fumée», a déclaré Kareem Carter, enquêteur en charge de cette affaire à l'IRS, les services fiscaux américains. Le couple a gardé au moins 140 millions de dollars pour son propre usage, et a acheté des bijoux, 148 voitures, une équipe de baseball, de l'immobilier de luxe. Ils ont également payé un abonnement à un service d'avions privés.

Plus de 120 millions de biens confisqués vont aller aux victimes, et 500 millions ont déjà été récupérés par le département du Trésor. L'homme de 49 ans et sa femme de 46 ans seront jugés le 19 mai. Ils encourent respectivement 30 et 15 ans de prison. Quatre autres personnes ont plaidé coupable dans cette affaire, une septième doit être entendue le 11 février.

(L'essentiel/afp)