«La situation est très tendue à Washington»

Les premiers résultats d'une élection lourde d'enjeux commençaient à tomber, mardi soir aux États-Unis, sans encore départager Donald Trump et Joe Biden qui proposent deux visions radicalement différentes d'un pays traversé par des crises sanitaire, économique et sociale d'une ampleur historique. Le pays, à cran sous l'effet conjugué de la pandémie et d'une campagne particulièrement agressive, se préparait à une longue nuit, sauf en cas de victoire très nette de Joe Biden, 77 ans, favori des sondages depuis des mois.

Présente non loin de la Maison Blanche, à Washington, Amandine décrit pour L'essentiel «une situation très tendue» mardi à 20h (2h mercredi au Luxembourg). La jeune femme de 26 ans, originaire de Pétange et arrivée aux États-Unis «il y a trois mois» pour y travailler, raconte que «tout est pratiquement fermé, peu de monde dans les rues. On s'attend à beaucoup de manifestations». Une atmosphère qui, selon elle, s'est tendue au fur et à mesure des heures alors que la situation était plus paisible dans l'après-midi.

Signe tangible des angoisses d'un pays divisé à l'extrême, les commerces de plusieurs grandes villes, dont Washington, Los Angeles ou New York, se sont barricadés en prévision de possibles violences post-électorales. À New York, devant la célèbre Trump Tower, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)