Trump a «un plus gros bouton» que Kim

Le président américain Donald Trump a moqué mardi son homologue nord-coréen, affirmant avoir un bouton nucléaire «plus gros et plus puissant» que Kim Jong-Un. «Le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne!», a tweeté le président américain.

Pyongyang dit qu'il va rétablir le téléphone rouge intercoréen



La Corée du Nord a annoncé mercredi qu'elle rouvrirait le canal de communication intercoréen à 07H30 suisses, au lendemain de la proposition de dialogue à haut niveau de Séoul, ont annoncé les autorités sud-coréennes.



La télévision officielle «KCTV de Corée du Nord a déclaré que le Nord rouvrirait le canal de communication avec le Sud à 15H30 (07H30 suisses) aujourd'hui», a dit à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Unification.



Le dirigeant nord-coréen a également «salué» le soutien apporté par Séoul à sa proposition de paix, a déclaré de son côté Ri Son-Gwon, chef du Comité nord-coréen pour la réunification pacifique de la Corée (CRPC), à la télévision officielle nord-coréenne.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the »Nuclear Button is on his desk at all times. Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 janvier 2018

Kim Jong-Un s'est servi de son adresse à la nation du Nouvel An pour répéter que son pays était un État nucléaire à part entière, avertissant qu'il avait en permanence à sa portée le «bouton» atomique. Le dirigeant nord-coréen a parallèlement fait une ouverture en direction du Sud en expliquant que Pyongyang pourrait participer aux jeux Olympiques d'hiver en Corée du sud.

Washington a d'ores et déjà rejeté mardi la perspective de négociations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud comme un simple «rafistolage», avertissant que les États-Unis n'accepteront jamais une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire.

Les États-Unis ne «prendront aucun entretien au sérieux s'il ne porte pas sur l'interdiction de toutes les armes nucléaires en Corée du Nord», avait indiqué l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, avant les derniers tweets de Donald Trump.

(L'essentiel/nxp/afp)