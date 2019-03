Neuf tonnes d'ivoire saisies sur un bateau

Plus de neuf tonnes d'ivoire présumé ont été saisies au Vietnam, cachées dans un bateau en provenant du Congo censé transporter du bois, ont annoncé vendredi les douanes vietnamiennes. «Un énorme lot de 9,1 tonnes de marchandise susceptible d'être de l'ivoire, dissimulé dans un chargement de bois, a été confisqué», ont précisé les douanes du pays communiste dans leur journal officiel.

La découverte a été faite mardi sur un bateau arrivé du Congo dans le port de Danang, dans le sud du Vietnam. Il s'agit d'une des plus grosses saisies d'ivoire de ces dernières années au Vietnam, friand en objets en ivoire comme la Chine voisine.

Une forte demande en Asie et au Moyen-Orient

En octobre 2018, les douanes vietnamiennes ont saisi plus de huit tonnes d'ivoire et d'écailles de pangolin dissimulées dans un bateau en provenance du Nigeria, un des pays d'Afrique qui participe le plus à la contrebande d'or blanc. Bien que le commerce d'ivoire soit officiellement interdit au Vietnam depuis 1992, le pays est un marché de choix pour les défenses d'éléphant, en plus d'être un point de transit vers la Chine voisine.

Le commerce illégal d'ivoire est la troisième forme de trafic le plus rentable après les stupéfiants et les armes. Il est alimenté par une forte demande en Asie et au Moyen-Orient, où les défenses d'éléphant sont utilisées dans la médecine traditionnelle et en ornementation.

(L'essentiel/afp)