100 000 habitants évacués après des inondations

Des inondations dans le sud-ouest de la Chine ont ravagé des routes et provoqué l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants, un média d'État avertissant mercredi que le barrage géant des Trois-Gorges est soumis à rude épreuve. La télévision publique CCTV a montré des images impressionnantes d'eaux boueuses qui baignent les pieds d'une statue géante de bouddha haute de 71 mètres à Leshan, dans la province du Sichuan. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, le site religieux et touristique, situé à proximité immédiate de trois rivières, avait pourtant été entouré de sacs de sable. Mais ils n'ont pas résisté à la montée des eaux.

Les médias chinois ont diffusé des images de soldats évacuant des habitants de Leshan, la plupart âgés et vêtus de gilets de sauvetage orange, à bord de canots. Quelque 1 000 personnes avaient été coincées, souvent sans eau potable et nourriture, à la suite de la montée des eaux, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Au total, plus de 100 000 personnes ont été évacuées de Leshan et de la ville voisine de Ya'an, selon la même source.

Les médias d'État ont diffusé des vidéos de villages inondés, d'arbres en partie submergés ou encore d'une petite construction en bois qui se désagrège et est emportée par les flots. Toujours dans le Sichuan, la réserve naturelle de la vallée de Jiuzhaigou, également inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, a annoncé sa fermeture temporaire au nom de la sécurité des visiteurs. Le célèbre barrage géant des Trois-Gorges, la plus grande centrale hydroélectrique du monde située dans la province du Hubei, va affronter jeudi sa plus grosse arrivée d'eau depuis le début de sa mise en eau en 2003, a indiqué CCTV.

