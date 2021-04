Un soldat tué sur la ligne de front ukrainienne

Un soldat ukrainien a été tué et un autre blessé dans des affrontements avec les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, où des heurts se sont multipliés sur fond d’un regain de tensions avec Moscou, a annoncé lundi, l’armée ukrainienne.

Un militaire a été mortellement blessé et un autre a été hospitalisé, après avoir été touché dimanche, par des éclats lors de tirs de lance-grenades séparatistes sur des positions ukrainiennes, a indiqué l’armée, dans un communiqué.

Négociations de paix prévues

Ces nouveaux incidents surviennent à l’approche de négociations de paix prévues en ligne dans la soirée entre des conseillers des chefs d’État ukrainien, russe, allemand et français. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré espérer que ces pourparlers permettraient une reprise de la trêve sur le front, à l’issue d’un sommet, vendredi, avec son homologue français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.

Après un cessez-le-feu largement respecté durant la deuxième moitié de 2020, les heurts se sont multipliés entre Kiev et les séparatistes pro-russes du Donbass, dans l'est de l’Ukraine. Ce pays a fait état d’une trentaine de militaires tués sur le front cette année contre 50 pour l’ensemble de l’année 2020. Les séparatistes ont annoncé, eux, qu’une vingtaine de leurs combattants avaient été tués depuis janvier.

Regain de tensions dans la région

Parallèlement, les tensions se sont accrues avec la Russie qui a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de ses soldats près de la frontière russo-ukrainienne, laissant craindre une opération militaire d’ampleur. L’Union européenne a déploré lundi, par la voix du chef de sa diplomatie, une montée des tensions avec la Russie, jugeant «très dangereuse» la situation aux frontières avec l’Ukraine.

Largement considérée comme le parrain militaire et politique des séparatistes, Moscou assure «ne menacer personne» tout en dénonçant des «provocations» ukrainiennes. La guerre dans le Donbass a fait plus de 13 000 morts et près de 1,5 million de déplacés depuis son déclenchement, il y a sept ans, dans la foulée de l’annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée.

(L'essentiel/AFP)