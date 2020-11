Des collaborateurs de Trump tendent la main à Biden

L’impatience et l’agacement commencent à se faire fortement ressentir au sein de l’administration Trump. Signe de cette frustration, plusieurs membres de l’équipe du président sortant et certains responsables politiques ayant récemment quitté le navire prennent discrètement contact avec Joe Biden, rapporte CNN. L’Administration des services généraux n’a toujours pas reconnu la victoire du démocrate ni commencé la transition officielle. En attendant, l’équipe Biden et son équipe n’ont pas accès aux agences fédérales, au financement aidant au recrutement du gouvernement et aux réunions de renseignements classifiés.

Un ancien membre de l’administration Trump explique avoir tendu la main à Biden parce qu’il préfère faire passer le devoir envers le pays avant les considérations partisanes. Certes, les échanges entre les deux équipes ne sont pas aussi détaillés et complets que ne le seraient des briefings formels organisés dans le cadre d’une transition officielle. Mais les sources interrogées par le média américain estiment que ces réunions officieuses ont au moins le mérite d’aider l’équipe de transition de Biden à avoir une idée des problèmes qu’ils pourraient avoir à traiter lors de leur prise de fonction.

«Rien qui puisse nous causer des ennuis»

Un autre ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche ayant quitté ses fonctions il y a quelques mois explique avoir personnellement envoyé un courriel à une personne qui, selon lui, aura un poste similaire à celui qu’il occupait sous Trump. De son côté, un membre actuel de l’administration sortante confirme qu’il y a eu des échanges informels entre les deux camps. «Rien qui puisse nous causer des ennuis. Juste une proposition d’aide. Ils comprennent nos intentions, et ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire ou dire», explique cette source.

Si cette aide est appréciée dans le camp de Biden, la frustration se fait également ressentir. «Il faut plus que d’anciens fonctionnaires choisissant d’aller de l’avant et d’être utiles pour assurer une transition de pouvoir en douceur», estime Kate Bedingfield, directrice adjointe de campagne et conseillère de transition de Biden. «L’Administration des services généraux devrait respecter la loi et vérifier les résultats de l’élection afin que les Américains aient un transfert efficace et sans heurts entre les administrations», ajoute-t-elle.

(L'essentiel/joc)