Tahlequah a finalement laissé sombrer son petit

Le feuilleton a tenu l'Amérique du Nord en haleine pendant plus de deux semaines. Durant 17 jours, l'orque Tahlequah, aussi connue sous le nom de «J35», a porté héroïquement à bout de nez et sur des centaines de kilomètres le cadavre de son petit en le remontant régulièrement à la surface. Dimanche, la femelle a finalement abdiqué en le laissant rejoindre les abysses du Pacifique, rapporte le Center for Whale Research.

August 11, 2018 J35 update: "The ordeal of J35 carrying her dead calf for at least seventeen days and 1,000 miles is now over, thank goodness." - Ken Balcomb, Center for Whale Researchhttps://t.co/kQpA4WWbmg pic.twitter.com/cQIN13HgN6— Whale Research (@CWROrcas) 12 août 2018

Né le 26 juillet dernier, le petit n'a survécu que quelques heures. Tahlequah a ensuite parcouru près de 1500 kilomètres avec le corps sans vie de son bébé, une distance équivalente à un voyage entre Neuchâtel et Lecce au sud de l'Italie.

Depuis, J35 a repris goût à la vie. Selon le centre d'observation des baleines, elle a été observée en train de chasser un banc de saumon. Elle a également pu rattraper les autres membres de son groupe.

Un deuil habituel

Le fait que les cétacés prennent soin de leurs défunts, notamment pour les protéger des prédateurs, est un comportement connu des scientifiques. La réaction de l'orque femelle semblait toutefois hors norme.

En fin de semaine passée, les scientifiques se montraient extrêmement inquiets de la santé physique et mentale de Tahlequah. «Même si sa famille chasse pour elle et lui procure à manger, je m'inquiète de sa capacité à se nourrir suffisamment pour récupérer le poids qu'elle a perdu pendant sa grossesse et pendant cette période de deuil», indiquait Deborah Giles, de l'ONG Wild Orca.

De moins en moins de nourriture

Au-delà de ce qui se présente comme un simple aléa naturel, c'est un nouveau coup dur pour une espèce en déclin dont les nouveaux-nés peinent à survivre.

Depuis trois ans, aucun bébé épaulard n'a survécu au sein des orques résidents du Sud. Parmi les explications de cette hécatombe, les scientifiques avancent la raréfaction du saumon, mais aussi la consanguinité, les nuisances sonores liées au trafic maritime, ou encore la présence de déchets chimiques dans l'eau.

