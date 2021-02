Trente-​​trois jours de calvaire au goût de noix de coco

«Je n’arrive pas à me souvenir d’une autre fois où nous avons sauvé des gens coincés depuis plus d’un mois sur une île. C’est une première pour moi». Maître de 2e classe dans la garde côtière américaine, Brandon Murray, se souviendra longtemps de l’intervention menée mardi sur une île déserte des Bahamas. Cette opération digne d’un film hollywoodien a permis de sauver deux hommes et une femme coincés depuis 33 jours sur ce petit bout de terre. Les malheureux ont survécu en mangeant des noix de coco.

La garde côtière (USGC) dit avoir repéré les naufragés durant une patrouille de routine effectuée entre Cuba et les Keys de Floride, rapporte le Sun Sentinel. Depuis leur hélicoptère, les officiers ont lancé de l’eau, de la nourriture et une radio aux Robinsons. Une équipe est revenue sur place le lendemain pour les emmener vers l’hôpital le plus proche. Leur état de santé ne semblait pas présenter d’inquiétude particulière.

Les naufragés, dont l’identité n’a pas été révélée, sont tous de nationalité cubaine. Ils ont expliqué à leurs sauveteurs avoir fini sur cette île il y a environ cinq semaines après le naufrage de leur bateau dans des eaux agitées. La raison pour laquelle le trio se trouvait sur cette embarcation reste floue. Brandon Murray pense qu’il s’agit de migrants ayant tenté de rejoindre les États-Unis ou de pêcheurs s’étant égarés en pleine mer.

(L'essentiel/joc)