Le pouvoir accusé de blanchiment

Soutenu par l’Arabie saoudite, «le gouvernement du Yémen a perdu des territoires stratégiques au profit des Houthis et du Conseil de transition du sud (STC, séparatiste), ce qui va à l’encontre de la résolution 2216» sur une solution politique, note ce document remis vendredi au Conseil de sécurité de l’ONU et obtenu mardi par l’AFP.

Le blanchiment d’argent et des actes de corruption ont entravé «l’accès à des approvisionnements en nourriture pour les Yéménites, en violation du droit à l’alimentation», ajoutent-ils. Les experts précisent qu’un programme a été mis en œuvre par le gouvernement yéménite «pour détourner des fonds d’un dépôt d’argent effectué par l’Arabie saoudite». «423 millions de dollars d’argent public ont été illégalement transférés à des commerçants», ajoutent-ils.

«L’absence de stratégie cohérente parmi les forces anti-Houthis, démontrée par des luttes intestines en leur sein, et les désaccords entre leurs soutiens régionaux, a servi à renforcer les Houthis», estiment aussi les experts, pour qui «l’ampleur de l’aide extérieure aux parties au conflit au Yémen reste peu claire». Ainsi, «les Émirats arabes unis sont membres de la Coalition pour restaurer la légitimité au Yémen (dirigée par l’Arabie saoudite), mais leur soutien au Conseil de transition du Sud sape le gouvernement du Yémen», relève le document.

Argent public

Pour leur part, les Houthis continuent de récupérer de l’argent public. Ils «collectent des impôts et autres recettes de l’État, dont une grande partie est utilisée pour financer leur effort de guerre», notent les experts.

Selon ces derniers, «pour financer leurs opérations, les Houthis ont détourné au moins 1,8 milliard de dollars en 2019, destinés à l’origine à remplir les caisses du gouvernement du Yémen, à payer les salaires et à fournir des services de base aux citoyens». «De plus en plus de preuves suggèrent que des individus ou des entités en Iran fournissent des volumes importants d’armes et de composants aux Houthis», indique aussi le rapport.

(L'essentiel/AFP)