Une infirmière de 22 ans a bien failli connaître une fin brutale, jeudi dernier à Pensacola (Floride). Après avoir forcé sur la vodka et le whisky, Megan Heidgerd a glissé en ouvrant la fenêtre de la chambre de sa colocataire. La malheureuse a fait une chute de quatre étages avant de s'écraser sur le béton, devant la piscine de son immeuble. Miraculeusement, la jeune femme s'en sort avec un genou et une pied gauches cassés, une plaie profonde à la jambe droite et des blessures à la tête.

«J'ai tenté de me rattraper au bâtiment en tombant. J'ai percuté le sol avec la tête et n'ai pas perdu connaissance tout de suite. J'ai pensé que j'allais mourir. Je me suis dit, ça y est», raconte Megan au «Mirror». L'Américaine l'admet, elle se retrouve dans cette situation parce qu'elle n'a pas écouté son médecin, qui lui avait fortement déconseillé de mélanger alcool et médicaments. Atteinte d'un trouble bipolaire, l'infirmière était sous Prozac quand le drame est survenu.

«C'est très flou dans mes souvenirs»

La jeune femme avait invité des amis chez elle, où la vodka et le whisky coulaient à flots. Aux alentours de minuit, la joyeuse bande s'est rendue dans un autre appartement de l'immeuble, laissant Megan seule dans la chambre de sa colocataire. «C'est très flou dans mes souvenirs. J'étais en train d'ouvrir la fenêtre pour prendre un peu l'air. Quand on est ivre, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. J'ai glissé», témoigne l'Américaine.

Pendant cette chute d'environ 6 mètres, une jambe de Megan a heurté une barrière en bois. «Les ambulanciers pensent que c'est cela qui m'a sauvé la vie», poursuit l'infirmière. Encore consciente juste après l'accident, l'Américaine a rampé pour trouver de l'aide, avant de s'évanouir. Elle s'est réveillée à l'hôpital, après avoir subi une opération à la jambe. En convalescence, Megan a décidé de médiatiser son histoire dans l'espoir de sensibiliser les jeunes au risque de mélanger alcool et médicaments.

(L'essentiel/joc)